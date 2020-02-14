محمد عدلي يطرح ”كارينيو” – فيديو

أطلق الفنان محمد عدلي عمله الجديد، احتفالا بعيد الحب، وهو كليب أغنية راي جديدة، كتب، ولحن كلماتها محمد عدلي بنفسه، ووزعها هشام خاتير، أما الإخراج، فكان لكل من رضوان الإدريسي، وزكريا بقاوي.

وتتناول أغنية “كارينيو” موضوع العلاقات الرومانسية، وتأثير الحسد، والكره، والغيرة من طرف الآخرين.

وصور كليب “كارينيو” في أهم الأحياء في مدينة الدارالبيضاء، وهو ”سوسيكا” في الحي المحمدي، الذي يعتبر من أعرق الأحياء الشعبية، حيث أبرز من خلاله عدلي مضمون الأغنية، الذي يركز أساسا على البساطة .

الجدير بالذكر أن الأغنية الأخيرة للفنان محمد عدلي كانت بعنوان ”روحوا ليها” وهي ديو غنائي من التراث الجزائري جمعه بالمغني الجزائري الشاب عباس وتم تصويرها بمهرجان الراي بمدينة وجدة.