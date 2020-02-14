تمكنت عناصر الدرك الملكي في نواحي طنجة، اليوم الجمعة، من توقيف شخص صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، للاشتباه في انتمائه إلى شبكة دولية للاتجار الدولي في المخدرات.
وبحسب مصادر “اليوم24″، فإن المعني بالأمر اعتقل من داخل منزل في منطقة القصر الصغير، ويعتبر الثاني من ضمن قائمة تضم عددا من الأسماء المتورطة في شبكة دولية للاتجار في المخدرات، وتهريبها نحو أوربا.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه يعتبر اليد اليمنى لصاحب مقهى مشهور في طنجة، المعتقل من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في الأشهر القليلة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة.. إسقاط ثاني عقل مدبر في شبكة دولية لتهريب المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.