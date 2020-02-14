طنجة.. إسقاط ثاني عقل مدبر في شبكة دولية لتهريب المخدرات

تمكنت عناصر الدرك الملكي في نواحي طنجة، اليوم الجمعة، من توقيف شخص صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، للاشتباه في انتمائه إلى شبكة دولية للاتجار الدولي في المخدرات.

وبحسب مصادر “اليوم24″، فإن المعني بالأمر اعتقل من داخل منزل في منطقة القصر الصغير، ويعتبر الثاني من ضمن قائمة تضم عددا من الأسماء المتورطة في شبكة دولية للاتجار في المخدرات، وتهريبها نحو أوربا.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه يعتبر اليد اليمنى لصاحب مقهى مشهور في طنجة، المعتقل من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في الأشهر القليلة الماضية.