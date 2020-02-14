اتفاقية جديدة تجمع “لارام” بالخطوط الجوية البريطانية.. تمنح امتيازات للطرفين

أبرمت الخطوط الملكية المغربية، والخطوط الجوية البريطانية اتفاقية تقاسم الرمز المشترك على مستوى الرحلات الجوية، التي تؤمنها الشركتان، والتي تربط بين الدارالبيضاء، وأكادير من جهة، ولندن من جهة أخرى.

وأفاد بلاغ لشركة الخطوط الملكية المغربية أن الاتفاقية المذكورة ستدخل حيز التنفيذ، ابتداء من 20 فبراير الجاري؛ أي على بعد أسابيع قليلة من انضمام الشركة الوطنية لتحالف( oneworld ).

وحسب المصدر ذاته، ستوفر اتفاقية تقاسم الرمز المشترك، الأولى من نوعها في إفريقيا، بالنسبة إلى الخطوط الجوية البريطانية، مجموعة من الخدمات، والامتيازات لزبائنها المسافرين عبر رحلاتها الرابطة بين مطاري لندن هيثرو ومراكش. كما ستوفر لهم، أيضا إمكانية الولوج السلس، واليومي إلى الدارالبيضاء، المحور المطاري للخطوط الملكية المغربية، الذي سيضع رهن إشارتهم شبكة قوية لرحلات الشركة الوطنية المغربية المتجهة نحو إفريقيا، كأبيدجان بالكوت ديفوار، وفريتاون في سيراليون، أو أكادير بالمغرب.

وفي المقابل سيستفيد زبائن الخطوط الملكية المغربية من الولوج إلى مجموعة من الرحلات، التي تؤمنها الخطوط الجوية البريطانية في بريطانيا العظمى.