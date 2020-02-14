"مذكرات"... التلفزيون العربي يبثّ أولى حلقات برنامجه الجديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عرضت شاشة التّلفزيون العربي مساء أمس الخميس، الحلقة الأولى من البرنامج الجديد "مذكّرات"، والتي تناولت الرواية المصرية لحرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973 مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتزامنت الحلقة مع الذكرى التاسعة لوفاة رئيس الأركان المصري السابق، الفريق سعد الدين الشاذلي، وتناولت مذكّراته عن تلك الفترة، متطرّقة إلى ما ورد في مذكراته حول الخلاف مع الرئيس المصري حينها، أنور السادات، فيما يخص الإدارة الميدانية للمعركة لا سيما إدارة ما يعرف بأزمة "ثغرة الدفرسوار" التي تمكن خلالها الجيش الإسرائيلي من تطويق قوة من الجيش المصري على الضفة الشرقية لقناة السويس.

كذلك نقل البرنامج الذي يعتمد على المحاكاة والمشاهد التمثيلية، رواية السادات للأحداث من خلال كتاب مذكراته "البحث عن الذات".

ويبث برنامج "مذكرات" على التلفزيون العربي كل خميس في الثامنة والنصف بتوقيت القدس.