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الجعدي يُهاجم إخوان اليمن ويصفهم بالجماعة الفاسدة

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الجمعة 14 فبراير 2020

هاجم عضو هيئة رئاسة الانتقالي، فضل الجعدي، الشرعية وحزب الإصلاح، وحملها مسئولية الهزائم في الحرب مع مليشيا الحوثي.

وكتب الجعدي، عبر حسابه على تويتر: كارثة أن يظل شرفاء البلد ومواطنيه مرتهنين للخلاص من الحوثي بيد جماعة فاسدة لم تنتج طوال خمس سنوات سوى الهزائم رغم الدعم المهول والإسناد الجوي.

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