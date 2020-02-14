شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي جنوبي لـ مرتزقة الإخوان باليمن: مرحلتكم انتهت والان مع التفاصيل

الجمعة 14 فبراير 2020 وجه الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، اليوم، رسالة نارية لحزب الإصلاح.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "الخلايا التي حركها أمجد خالد بدار سعد والشيخ عثمان ليلة أحداث نقطة العلم نصيحة لهم ليس كل مرة تسلم الجرة.. التجنيد الذي يقوم فيه حزب الإصلاح بطور الباحة اعلملوا أن الصبيحة ليست مكب نفايات المخلفات وستأكلكم أسود الصبيحة.. متى يقتدي المرتزقة بقائدهم الأحمر ويعلموا أن مرحلتهم انتهت".

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