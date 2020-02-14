شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمي إماراتي: تجمع الإصلاح الإرهابي يعمل لتحويل الجنوب لبؤرة للإرهابيين والان مع التفاصيل

الجمعة 14 فبراير 2020 هاجم مدير جامعة ام القيوين الاكاديمي الاماراتي الدكتور جلال حاتم حزب التجمع اليمني للاصلاح .

الاكاديمي الاماراتي قال ان تجمع الإصلاح الإرهابي يعمل منذ زمن على تبني مشاريع تخريبية لدول الإقليم والمجتمع الدولي وحرف بوصلة الحرب إلى الجنوب. واكد حاتم في تغريدة له على تويتر ان حزب الاصلاح الارهابي يسعى ليصبح الجنوب ميداناً يحتوي كل المنتمين للفكر المتطرف، بغية إظهاره كبؤرة تهدد الأمن والسلم الدوليين.

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