شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدرج قائد جيش سريلانكا على القائمة السوداء والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة أدرجت قائد جيش سريلانكا شافيندرا سيلفا على القائمة السوداء بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان شملت القتل خارج نطاق القضاء أثناء المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد عام 2009.
وأضاف بومبيو في بيان "المزاعم المثارة ضد شافيندرا سيلفا حول ارتكاب انتهاكات جمة لحقوق الإنسان والتي وثقتها الأمم المتحدة والمنظمات (الحقوقية) خطيرة وموثوقة".
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