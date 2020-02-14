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فيسبوك تستعد لطرح تطبيق جديد مخصص للصور

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كشفت تقارير صحفية، أن شركة "فيسبوك" الأمريكية تستعد لطرح تطبيق جديد مخصص للصور شبيه بتطبيق "بنترست" الشهير.
وقال موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إن "فيسبوك يستعد لاختبار تطبيق جديد تحت اسم (هوبي) لحفظ وترتيب الصور".

ويساعد تطبيق فيسبوك الجديد على توثيق وتذكر الأشياء التي يفضلها الشخص ومن بينها الصور.

ويمكن من خلال تطبيق "هوبي" الجديد أن يحفظ الشخص صوره وينظمها في مجموعات أو ألبومات، بحيث يمكن أن يدخل من يبحث عن صور الطبخ مثلا ليجد صوره بسهولة، وكذلك من يبحث عن صور اللياقة البدنية على سبيل المثال.


ولكن لم تكشف التقارير إن كانت فيسبوك ستجعل تلك الصور متاحة لكل المستخدمين أم أنها ستكون شخصية لكل شخص.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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