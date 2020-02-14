فيسبوك تستعد لطرح تطبيق جديد مخصص للصور

كشفت تقارير صحفية، أن شركة "فيسبوك" الأمريكية تستعد لطرح تطبيق جديد مخصص للصور شبيه بتطبيق "بنترست" الشهير.
ويساعد تطبيق فيسبوك الجديد على توثيق وتذكر الأشياء التي يفضلها الشخص ومن بينها الصور.
ويمكن من خلال تطبيق "هوبي" الجديد أن يحفظ الشخص صوره وينظمها في مجموعات أو ألبومات، بحيث يمكن أن يدخل من يبحث عن صور الطبخ مثلا ليجد صوره بسهولة، وكذلك من يبحث عن صور اللياقة البدنية على سبيل المثال.
ولكن لم تكشف التقارير إن كانت فيسبوك ستجعل تلك الصور متاحة لكل المستخدمين أم أنها ستكون شخصية لكل شخص.
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