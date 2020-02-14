تجدد القاء قنابل المسيلة للدموع في الخلاني

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن القوات الامنية جددت القاء قنابل المسيلة للدموع في ساحة الخلاني وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية جددت القاء قنابل المسيلة للدموع في ساحة الخلاني وسط بغداد". واضاف ان "ذلك بهدف ابعاد المتظاهرين الى مقتربات نفق التحرير".



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