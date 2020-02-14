ما فائدة 'الكاكاو' لكبار السن؟

كشفت دراسة حديثة، أن تناول الكاكاو الغني بمركبات الفلافونول، الموجودة في الفاكهة والخضروات والشاي، قد يحسن القدرة على المشي لدى بعض كبار السن، الذين يعانون من اختلال في الدورة الدموية.
وفي هذه الدراسة الصغيرة، كان الباحثون يريدون معرفة إن كان الكاكاو مفيدا للأشخاص الذين يعانون من مرض الشريان المحيطي، الناتج عن تصلب الشرايين، مما يؤدي لانخفاض تدفق الدم إلى الساقين، وبالتالي يكون المشي مؤلما حتى إن كان لمسافة قصيرة.
وطلب الباحثون من 44 بالغا مصابين بمرض الشريان المحيطي، تناول مشروبات أضيف لها الكاكاو 3 مرات يوميا لمدة 6 أشهر، وكان نصفها يحتوي على كاكاو غني بمركبات الفلافونول والنصف الآخر يخلو منه.
وفي اختبارات للمشي لمدة 6 دقائق، قطع الأشخاص الذين تناولوا مشروبات أضيف لها الكاكاو 18.4 متر أكثر في نهاية الدراسة، مقارنة مع بدايتها.
وقال الباحثون في دورية أبحاث الدورة الدموية، إن تحسن القدرة على المشي، بما لا يقل عن 12 مترا، قد يشكل فارقا مهما في الحياة اليومية للمرضى.
وتتدهور القدرة على المشي عادة لدى المصابين بمرض الشريان المحيطي. وتبين أن المشاركين الذين لم يحتسوا مشروبات ممزوجة بالكاكاو، قلت قدرتهم على المشي في اختبارات الست دقائق بمقدار 24.2 أمتار في نهاية الدراسة.
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