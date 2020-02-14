الكربولي: الحكومة المُختَلف عليها أصبح لها نَخاسون يقفون في الطرقات لبيع وزاراتها

وقال الكربولي في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليها الخليج 365، إن "الحكومة المُختَلف عليها، كانت موضع اعتراض شعبي منذ يوم التكليف الاول".

وأضاف :"الآن وهي اذ تدخل مرحلة التكوين بدأت ملامح الاختلاف تزداد حِدة، وكيف لا وقد اصبح لها دللالون و نَخاسون يقفون في الطرقات لبيع وزاراتها"، مبيناً أن "الحكومة ستموت قبل اعلانها".

