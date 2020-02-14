علاوي: سنلاحق المعتدين على المتظاهرين وحماتهم والساكتين عنهم قانونيا

توعد رئيس تحالف الوطنية اياد علاوي، الجمعة، بملاحقة المعتدين على المتظاهرين وحماتهم والساكتين عنهم قانونياً. وقال علاوي في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليها الخليج 365، إن "كمية وحجم الاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون لم يشهده التأريخ حتى في عهد الانظمة الدكتاتورية التي حكمت العراق".



وأضاف :"تأكدوا، سنلاحق المعتدين وحماتهم والساكتين عنهم قانونياً ولن يفلت احدٌ من العقاب".



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