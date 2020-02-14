فنزويلا تحشد قوات عسكرية بالقرب من حدود كولومبيا

احتشد مئات من الجنود وعناصر القوات الخاصة الفنزويليين ومدرعات وآليات تنقل صواريخ بالقرب من حدود كولومبيا، الخميس، لإجراء مناورات أمر بها الرئيس نيكولاس مادورو.



وكان الرئيس الفنزويلي أمر في 9 يناير/كانون الثاني بإجراء هذه التدريبات التي ستجرى السبت والأحد في عدد من المواقع في فنزويلا، خاصة في "تاخيرا" الولاية الواقعة في غرب فنزويلا على الحدود مع كولومبيا.

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وصرح مادورو حينذاك أن هذه المناورات ترمي لتحضير المشاركين فيها "للدفاع عن المدن"، معدداً خمساً من كبرى مدن البلاد هي: العاصمة كراكاس وماراكاي وفالنسيا وباركيسيميتو وماراكايبو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في يناير/كانون الثاني 2019 أن مادورو فقد للشرعية بعد انتخابات شابتها انتقادات كثيرة واعترفت على إثرها الولايات المتحدة وغالبية دول الغرب وأمريكا اللاتينية برئيس البرلمان وزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد، لكن واشنطن لم تنجح بعد عام من تشديد الضغوط على كراكاس في الإطاحة بمادورو، الذي يحظى داخلياً بدعم الجيش وخارجياً بدعم دول عدة في مقدّمها روسيا والصين، وذلك على الرغم من الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه بلاده.

ويبلغ عدد الجيش الفنزويلي نحو 360 ألف عسكري، لكن مادورو يؤكد أن المليشيات المدنية الموالية له تضم 3,7 مليون نسمة أي أكثر من 10% من سكان البلاد.

وكانت وحدات من الجيش والمليشيات المدنية شاركت في الفترة من 10 إلى 28 سبتمبر/أيلول بمناورات عسكرية على طول الحدود مع كولومبيا.