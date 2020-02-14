الأمم المتحدة: ليبيا بها أكبر مخزون أسلحة غير مراقبة بالعالم

قالت دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام (أنماس) إن ليبيا بها أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، ويُقدّر العدد بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد.



وحذرت "أنماس" من أثر استمرار الأعمال العدائية في ليبيا على تفاقم مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية، وتهديدها على حياة الليبيين.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في جنيف بمشاركة خبراء إزالة الألغام، حيث أشاروا إلي مخاطر مخلفات الأجهزة العسكرية في ليبيا على المدارس والجامعات والمستشفيات.



وقال "بوب سدون" المسؤول في "أنماس" إن الإنفاق على الذخائر إزداد، مؤكدا أن مخلفات الحرب التي تمت إزالتها في السابق، عادت لتظهر مجددا في كثير من المناطق.

وقالت "أنماس" إن الألغام الأرضية والقنابل العنقودية غير المتفجرة، لا يمكن التمييز بينهما، لكن تواجدها في ليبيا يشكل خطرا كبيرا علي حياة الليبيين.

يأتي ذلك بالتزامن مع التدخل التركي في ليبيا، حيث تدعم أنقرة وقطر المليشيات الإرهابية في طرابلس ومصراتة بالمال والسلاح.

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وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، ارتفاع أعداد المرتزقة الذين وصلوا العاصمة الليبية (طرابلس) إلى نحو 4700 "مرتزق للقتال في صفوف مليشيات رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وأرسلت تركيا منظومة دفاع جوي إلى حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، وظهرت منظومة الدفاع الجوي في مطار معيتيقة بالقرب من برج المراقب.

كما تم تركيب منظومة دفاع جوي تركية من طراز "هوك" المضادة للطائرات.





ونشر موقع متخصص بالتقاط صور عبر الأقمار الصناعية، صورة لطائرات مسيرة في طرابلس، كما نشرت شركة "إميدج سات" على حسابها على تويتر، الأربعاء الماضي، لقطات تظهر طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار" في مطار معيتيقة الدولي.

وأشارت إلى أن "المطار يستضيف طائرات تركية تابعة لحكومة الوفاق، من طراز بيرقدار. TB2".

وتُصنف "بيرقدار TB2" ضمن الطائرات العسكرية التكتيكية (مراقبة وهجوم). كما يمكنها التحليق على ارتفاع (20 ألفاً إلى 27 ألف قدم) نحو 8 آلاف متر، وحمل معدات بوزن 150 كغ، والطيران حتى 25 ساعة متواصلة.

