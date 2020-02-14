مقتل نائب رئيس الاستخبارات الإيرانية في هجوم مسلح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل حميد رياحي نائب رئيس الاستخبارات في هجوم مسلح بمدينة عنبر آباد في محافظة كرمان الإيرانية.
ونقل موقع"إيران انترناشيونال" عن قائد شرطة المدينة، محمود بيدشكي تأكيده مقتل رياحي، مساء الخميس، إثر تبادل لإطلاق النار مع مسلحين مجهولين بقرية مختار آباد.
وأضاف المسؤول الأمني أن قوات الاستخبارات التابعة للشرطة في مدينة عنبر آباد كانت تقوم بدوريات في منطقة مختار آباد، وتم إطلاق النار عليهم من قبل أشخاص مجهولين.
كما أعلن بيدشكي عن إصابة أحد مرافقي رياحي ونقله إلى المستشفى، موضحا أن قاتل رياحي لم يتم إلقاء القبض عليه حتى الآن.
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