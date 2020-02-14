الإمارات تواصل استعداداتها لعرض "حصن الاتحاد 7"

تواصل القوات المسلحة الإماراتية متابعة استعداداتها النهائية مع بدء العد التنازلي لانطلاق العرض العسكري "حصن الاتحاد 7" الذي تستضيفه إمارة أم القيوين في منطقة الكورنيش، 21 فبراير/شباط الجاري.

ويهدف العرض العسكري إلى إظهار القدرات المتطورة للقوات المسلحة الإماراتية، وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفانٍ ومهارات وخبرات ميدانية.

كما يهدف إلى إظهار ما تمتلكه القوات من معدات وتقنيات حديثة، ما جعل منها درعاً واقية للإمارات تحمي مكتسباتها وتعزز التنمية المستدامة وتصون مسيرتها الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بالمنطقة والعالم أجمع.





ونبهت القوات المسلحة الجمهور إلى توقع الأصوات العالية بمنطقة الكورنيش في أم القيوين وما حولها، نظراً للأصوات الصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة.

ويجسد العرض العسكري الشجاعة والتفاني والمهنية العالية التي يتمتع بها منتسبو القوات المسلحة، ويشتمل على العديد من الفعاليات والمحاور، التي تأتي من ضمنها التدريبات العسكرية المشتركة لمختلف تشكيلات القوات المسلحة الإماراتية.





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ويسعى العرض إلى إبراز التكامل والانسجام فيما بينها، إلى جانب تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية؛ حيث تعكس هذه الفعاليات صورة واقعية للقدرات والإمكانيات القتالية لقواتنا المسلحة في التعامل مع معضلات الأمن الداخلي بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.

وينفذ "حصن الاتحاد 7" وحدات رئيسية من القوات البرية والجوية وحرس الرئاسة، لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية، وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية، للدفاع عن الوطن وحماية أمنه.

ووجهت اللجنة المنظمة للعرض العسكري دعوة عامة ومفتوحة للجمهور الكريم لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز بجيشهم الباسل.





ودعت إلى أهمية التزام الجمهور بالتعليمات الخاصة بحضور الحدث والاطلاع على خريطة الوصول إلى العرض العسكري "حصن الاتحاد 7" واتباع المسارات المحددة للوصول إلى مواقف السيارات المخصصة للجمهور في منطقة الكورنيش.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن الجمهور سيتمكن من متابعة تفاصيل العرض العسكري من قلب الحدث في منطقة الكورنيش وعبر شاشات عملاقة سيتم وضعها على جانبي المنصة الرئيسية، داعية إياه إلى الحضور مبكراً لضمان توفر الأماكن.

وشددت على أهمية عدم الاقتراب أو التجمهر عند المناطق العسكرية المحظورة المبينة على الخريطة، لافتة إلى أنه يمكن تحميل الخريطة والتعرف على جميع تفاصيل الفعالية من خلال الموقع الإلكتروني.