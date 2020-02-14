اشتباكات بين طالبان والجيش الأفغاني رغم الحديث عن انفراجة

دارت اشتباكات بين قوات الحكومة الأفغانية، ومقاتلي حركة طالبان خلال الـ24 ساعة الماضية على الرغم من تصريحات مسؤولين أمريكيين عن حدوث انفراجة في الأيام الماضية بمحادثات سلام تهدف لإنهاء الصراع القائم منذ 18 عاما.



وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن قائدا كبيرا بطالبان لقي مصرعه في ضربة جوية بإقليم "بلخ" بشمال البلاد مساء أمس الخميس.

وذكرت الوزارة في بيان: "أسفرت ضربة جوية موجهة نفذتها القوات الأفغانية عن مقتل مولوي سردار محمد، أحد الأعضاء البارزين في اللجنة العسكرية بطالبان وثمانية آخرين".

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من جانبه، قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان، إن مقاتلي الحركة قتلوا 6 جنود أفغان منهم ضابطان، في هجوم على نقطة تفتيش بإقليم قندوز بشمال البلاد.

وذكرت مصادر أفغانية وأمريكية ومن طالبان أنه قد يتم توقيع اتفاق سلام هذا الشهر، مما يسمح بسحب نحو 13 ألف جندي أمريكي وآلاف من جنود حلف شمال الأطلسي الآخرين من أفغانستان.

ولفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إلى أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل لاتفاق سلام مع طالبان بشأن خفض في عدد القوات الأمريكية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن هناك "تقدما مهما" أُحرز خلال الأيام القليلة الماضية في المحادثات مع حركة طالبان.

فيما قال وزير الدفاع مارك إسبر إنه جرى التفاوض على اقتراح لخفض العنف لمدة أسبوع.