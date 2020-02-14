قتلى إيرانيون بقصف إسرائيلي قرب العاصمة السورية دمشق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

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قتل سبعة عناصر من الجيش السوري والحرس الثوري الإيراني في القصف الصاروخي الإسرائيلي، ليل الخميس الجمعة قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "قـُتل في الغارات الإسرائيلية الليلية سبعة مقاتلين، ثلاثة من الجيش السوري وأربعة من الحرس الثوري الإيراني"، مشيرا إلى أن القصف طال "منطقة المطار".

وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت مساء الخميس "لأهداف معادية" فوق سماء العاصمة دمشق، في هجوم أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه قصف إسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام وحلفائه.

وقالت سانا في نبأ عاجل "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية فوق سماء دمشق"، مؤكدة ورود "أنباء عن إسقاط عدد من الأهداف المعادية".