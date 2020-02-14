شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإيكونوميست عن وزير العدل القطري الأسبق: الدوحة تتحدث عن الحريات ولا تسمح بها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020 أكدت مجلة "الإكونوميست" عن وزير عدل قطر الأسبق، نجيب النعيمي، أننا نعيش في خوف في قطر، مضيفا أن من ينتقد في قطر يصبح بلا جنسية. وأوضحت الإكونوميست، خلال بيان عاجل أذاعته فضائية العربية، اليوم الجمعة، إن من ينتقد الوضع في قطر يصادر جوازه وممتلكاته، وأن قطر دولة تزعم الانفتاح وتمارس التعسف، مؤكدا أن قطر تتحدث عن الحريات ولا تسمح بها في الداخل.





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