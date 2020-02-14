قرقاش: مواقف الإمارات العقلانية ومصداقيتها محل تقدير الأصدقاء والشركاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن مواقف الإمارات العقلانية ومصداقيتها محل تقدير الأصدقاء والشركاء.

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وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه أجرى "مشاورات سياسية ناجحة في وزارة الخارجية الألمانية تناولت العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وعقدت الجولة الخامسة للمشاورات السياسية بين الإمارات وألمانيا، في برلين، الخميس.

وترأس قرقاش الوفد الإماراتي، فيما حضر عن الجانب الألماني وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، أندرياس ميشايلس.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، فقد "تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات".

وثمّن الجانبان تنوع العلاقات وتطورها متطلعين إلى تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.