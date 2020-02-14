"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها.. وتوجه رسالة جديدة لأصحاب البطاقات بشأن رقم الهاتف

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تيسير حصول المواطنين على الخدمات من مكاتب التموين ومراكز الخدمة المتطورة، خاصة فيما يتعلق باستخراج بطاقات تموين بدل الفاقد أو بطاقات بدل التالف أو استخراج بطاقة تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية فى مختلف المحافطات.

وجاءت أهم المعلومات عن كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها فى نقاط محددة:

1 -يتوجه صاحب البطاقة إلى مكتب البريد لعمل حوالة بريدية بقيمة 20 جنيهًا باسم الشركة المنفذة وفقًا لمحافظة صاحب البطاقة.

2- ثم يتوجه إلى مكتب التموين بصورة الرقم القومى والحوالة البريدية.

3- يتم تسجيل بيانات صاحب البطاقة على النظام الإلكترونى مرفق بالأوراق المطلوبة وتسجيل رقم المحمول الخاص به.

4- خلال 20 يوم عمل يتلقى صاحب البطاقة رسالة مجانبة تفيد بتوجهه إلى مكتب التموين لاستلام البطاقة.

5- بعد استلام المواطن البطاقة من مكتب التموين يقوم بإرسال رسالة من الهاتف المحمول الخاص به بقيمة جنيه على رقم 91237 للحصول على الرقم السرى للبطاقة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

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وقد جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية المناشدة للمواطنين من أصحاب بطاقات التموين بالدخول على موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول الخاص بهم، وذلك لخدمة المستفيدين من منظومة الدعم، حيث سيتيح هذا الرقم تمكين الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع .

ويواصل موقع دعم مصرwww.tamwin.com.eg، حاليًا تلقى طلبات أصحاب البطاقات التموينية لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، حيث يقوم صاحب البطاقة بالدخول على الموقع لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، وأن ذلك لن يوقف أى بطاقة نهائيا وإنما لمصلحة أصحاب البطاقات للتواصل معهم ".

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إنه يجب أن يكون رقم الهاتف الذي سيتم تسجيله على موقع دعم مصر، مسجلًا في شركة الاتصالات باسم نفس الشخص صاحب البطاقة أو باسم أحد المستفدين. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وقال "مدكور" في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إنه "بالفرض إذا قام المواطن بتسجيل رقم يستخدمه فعليا ولكن غير مسجل باسمه أو باسم أحد المستفدين من البطاقة فكأنه لم يفعل شيئًا، ومطلوب منه إعادة التسجيل مرة أخرى".

وأوضح مستشار وزير التموين أن الغرض من عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول؛ التأكد من هوية حاملي البطاقات التموينية، وضمان تحديث بيانات المواطنين حاملي البطاقات التموينية والمستفيدين من الدعم الحكومي المقيدين عليها.

وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع المستفيدين من البطاقات التموينية، من خلال عدة طرق يتم دراستها حالياً، منها إرسال رسالة صوتية على الرقم المحمول لإبلاغ حاملي البطاقات التموينية بأي شيء يخصهم في إطار سعي الوزارة المستمر للتواصل مع المستفيدين من الدعم الحكومي.

وفي ذات السياق، أكدت وزارة التموين في بيان سابق، أن موقع دعم مصر يواصل استقبال أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم التليفون المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من الدعم أو تصحيح رقم المحمول حال تغيير الرقم الذي سبق تسجيله، وأن تسجيل رقم المحمول لَيْس له أي علاقة بإيقاف البطاقات أو عملية التنقية، وإنما الهدف من ذلك هو مصلحة أصحاب البطاقات، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل معهم أصحاب البطاقات في حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع.