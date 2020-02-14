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باماكو: أعلن مسؤولون محليون الجمعة مقتل خمسة مدنيين على الأقل في هجوم ليلي على قرية أوغوساغو في وسط مالي، التي شهدت في مارس 2019 مجزرة نسبت إلى صيادين ينتمون إلى اثنية الدوغون وقتل فيها نحو 160 من أفراد اثنية الفولاني.
قال زعيم القرية علي عثمان باري لوكالة فرانس برس "شاهدت خمس جثث"، موضحا أن الهجوم وقع ليل الخميس الجمعة ونفذه نحو ثلاثين مسلحا بعد ساعات من انسحاب الجيش المالي من القرية. وأكد عضو في المجلس البلدي لأوغوساغو وقوع الهجوم لكنه تحدث عن سقوط أحد عشر قتيلا.
كانت هذه تفاصيل خبر خمسة قتلى في هجوم جديد على قرية شهدت مجزرة في مالي عام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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