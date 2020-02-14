مرشح ماكرون لرئاسة بلدية باريس ينسحب من السباق

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باريس: سحب المرشح المدعوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئاسة بلدية باريس بنجامان غريفو الجمعة ترشيحه بعد نشر مقطع فيديو له طابعه جنسي، ما كان له وقع الصاعقة في المعركة المحتدمة من أجل رئاسة بلدية العاصمة الفرنسية.

وغريفو (42 عاماً) المتحدث السابق باسم الحكومة، يعد مقرباً من الرئيس الفرنسي وأحد داعميه السياسيين منذ البداية. والفوز بمنصب رئاسة بلدية باريس الذي يشغله حالياً الاشتراكيون، كان دائما الهدف الرئيس للغالبية الرئاسية في الانتخابات البلدية الشهر المقبل.

وقال مرشح الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" في تصريح لوكالة فرانس برس إنه بعد "هجمات دنيئة (...) قررت سحب ترشيحي للانتخابات البلدية في باريس. هذا القرار مكلف بالنسبة إلي لكن أولوياتي واضحة كثيراً. عائلتي أولاً".

نفاق

نشر موقع إلكتروني مساء الأربعاء مقطع فيديو يُظهر عضواً ذكورياً ورسائل نصيّة موجّهة إلى امرأة ونسبها إليه. وتناقلتها الخميس وسائل التواصل الاجتماعي.

وتبنى الفنان الروسي المعارض بيوتر بافليتسكي الذي أحرق واجهة فرع تابع لمصرف فرنسا عام 2017، نشر الفيديو والرسائل خلال مقابلة مع صحيفة "ليبيراسيون". وقال إنه أراد "التنديد بنفاق" بنجامان غريفو "الذي يستند بشكل مستمرّ إلى القيم العائلية" لكنه "يفعل عكس ذلك".

وأكد غريفو في تصريح مقتضب "عند الإعلان عن ترشيحي لرئاسة بلدية باريس، كنت على علم بقسوة المعركة السياسية".

وقال من دون نفي صحة الفيديو "في ما يخصّ الأمور التي تعنيني، لست مستعداً لتعريضي أنا وعائلتي للمزيد، في وقت باتت كل الوسائل مسموحة. الأمر ذهب أبعد من اللازم".

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وأوضح غريفو أيضاً لفرانس برس أنه التقى في وقت متأخر من ليل الخميس الرئيس الفرنسي الذي أكد له وفق قوله، دعمه "أيا يكن قراره".

لنهدأ

بعد اختياره بصعوبة من جانب الحزب الرئاسي وتصريحات مهينة لخصومه نقلتها الصحافة، جاء نشر هذا الفيديو ليوجّه ضربة قاضية لحملة غريفو الذي يأتي في المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي لانتخابات رئاسة بلدية باريس خلفا للإشتراكية المنتهية ولايتها آن هيدالغو ومرشحة حزب الجمهوريين (يمين) رشيدة داتي.

وبعيد الإعلان، دعت رئيسة بلدية العاصمة إلى "احترام الحياة الخاصة والأشخاص" معتبرةً في بيان أن "الباريسيات والباريسيين يستحقون نقاشاً كريماً".

وقال الكاتب والنائب الأوروبي اليساري رافاييل غلاكسمان إن "السياسة لا يجب ولا يمكن أن تكون بهذا الشكل. لنهدأ جميعاً أو أننا سنغرق في المستنقع".

وصباح الخميس، كان غريفو على علم بمقطع الفيديو عندما قدّم برنامجه الانتخابي في مؤتمر صحافي أمام المئات من مناصريه ورؤساء اللائحات في الدوائر. لكن عدة مسؤولين سياسيين من معسكره كانوا غائبين.

وتُطرح حالياً مسألة اختيار خلف له. وأكدت النائبة أوليفيا غريغوار التي كانت من المتحدثين باسم المرشح السابق، أنه سيكون هناك "مهما حصل" لائحة للحزب الرئاسي في باريس.

