الأخبار الكاذبة.. ماذا تفعل بفيروس كورونا الجديد؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-http://arabic.news.cn/ الدراسة نشرت في دوريات محكمة

وفي تحليل لمدى تأثير المعلومات الخاطئة على انتشار الأمراض، قال علماء بجامعة إيست أنجليا (يو.إي.إيه) البريطانية إن أي جهود تنجح في منع الناس من نشر أخبار كاذبة، يمكن أن تسهم في إنقاذ أرواح.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) المنتشر في الصين حاليا، قال بول هنتر أستاذ الطب بجامعة يو.إي.إيه، أحد قادة فريق البحث": "هناك الكثير من التكهنات والمعلومات الخاطئة والأخبار الكاذبة على الإنترنت.. عن كيفية نشوء الفيروس ومسبباته وكيفية انتشاره".

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وتابع قائلا: "المعلومات المغلوطة تعني إمكانية انتشار النصائح الخاطئة بسرعة شديدة، ويمكن أن تغير السلوك البشري بما يفتح المجال أمام مخاطر أكبر".

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وأضاف: " الأخبار الكاذبة تُختلق دون اكتراث بالدقة وتقوم غالبا على نظرية المؤامرة".

وفي الدراسة التي نشرت في دوريات تخضع للمراجعة من نظراء في نفس المجال، قام الباحثون بمحاكاة لتفشي أمراض مثل النوروفيروس والإنفلونزا وجدري القرود.

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ووجد الباحثون أن تقليلا بنسبة عشرة في المئة في كم النصائح الضارة المتداولة، يحد من تفاقم تفشي المرض، وأن منع الناس من تداول تلك النصائح بنسبة 20 في المئة له نفس الأثر الإيجابي.