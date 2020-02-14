شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الإفريقى يشيد بإنجازات السيسى خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم البرلمان الإفريقي بالتهنئة القلبية لدولة جنوب إفريقيا على تسلمها رئاسة الاتحاد الإفريقى من مصر.

وكشف النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال إفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقى، أن روجيه نكودو دانغ رئيس البرلمان الإفريقي بعث برقية تهنئة لرئيس جنوب إفريقيا بهذه المناسبة، متعهدا بأن يقدم البرلمان القاري بجميع أنواع الدعم والمساندة للاتحاد الإفريقى ولديه ثقة مطلقة في تحقيق عدد لا يحصى من الإنجازات، مشيرا إلى تفاؤل البرلمان القاري بالتصريحات الأخيرة للرئيس رامافوزا من إعلان نهجه الذي سيركز على بناء إفريقيا المستقرة سياسيا، وتمكين المرأة والقارة النامية اقتصاديا.

وقال "الجندى" إن البرلمان الإفريقى سينتهز هذه الفرصة في سعيه نحو ترسيخ نفسه في مؤسسة رائدة للحكم في القارة الإفريقية، مؤكدا "رئيس البرلمان الإفريقي أثنى بالدور الكبير والإنجازات المتعددة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، لتسييره الممتاز للاتحاد وتعزيز حالة مؤسستنا خلال فترة ولايته في عام 2019".

Advertisements

وأضاف مصطفى الجندى، أن رئيس البرلمان الإفريقي وجه الشكر والتحية لمصر بقيادة عبد الفتاح السيسى على كل ما قدمته من دعم ومساندة لقضايا القارة السمراء إقليميا وعالميا، معربا عن ثقته فى أن دولة جنوب إفريقيا سوف تواصل استكمال الإنجازات والمشروعات القومية التى بدأتها مصر داخل جميع الدول الإفريقية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومشروعات البنية التحتية والأساسية وغيرها من المشروعات الأخرى.

وقال "الجندى"، إن رئيس البرلمان الإفريقى أكد أن الرئيس السيسى نجح بكل كفاءة واقتدار فى أن يجعل القارة السمراء فى بؤرة الاهتمام العالمى من خلال المؤتمرات والمنتديات الإفريقية العالمية التى عقدها الرئيس السيسى بمختلف دول وقارات العالم، إضافة إلى حمل هموم وأمال وأحلام دول القارة الإفريقية أمام المنظمة الأممية من خلال الخطابات التاريخية السنوية التى يلقيها الرئيس السيسى أمام منظمة الأمم المتحدة.