شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار بالإسكندرية" يطلق مبادرة "كن منتجا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جاء ذلك بحضور النائب طارق السيد، أمين حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، والمهندس مايكل نبيل أمين التنظيم، والمهندس محمد فريد مسئول لجنة التنمية المجتمعية بالإسكندرية، والأمناء المساعدين اللواء إبراهيم هاشم، والدكتور حسام عيسى، وعدد كبير من الشباب الراغبين في التعرف علي طرق التمويل وأنواع القروض المقدمة والإجراءات المطلوبة للحصول على القرض المناسب لمشروعهم الصغير.

وحاضر في الندوة محمد صلاح مدير الجهاز بالإسكندرية، وهادية طلعت مدير إدارة الخدمات غير المالية، حيث دارت الندوة عن كيفية بدء أي مشروع ووضع خطة عمله، وتقديم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قروض و تمويل بشروط .

Advertisements

ولفت محاضر الندوة إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقدم عددا من الدورات التدريبية، منها ورشة "اعرف قدراتك، تدريب مهارات ريادية، تدريب ولد فكرة مشروعك، تدريب ابدأ مشروعك، وتدريب سيدات الأعمال يمضين قدما".

وأكد النائب طارق السيد، في كلمته، أن الفشل قد يتولد من خلاله فكرة مشروع ناجح، قائلا: "مش كل فشل يبقي نهاية الطريق بل بالعكس ممكن يكون بداية حياة جديد"، مستعرضا بعض النماذج التي بدأت بالفشل وانتهت بالنجاح والشهرة.

وقال محمد فريد، مسئول لجنة التنمية المجتمعية بالإسكندرية، إن الجهاز يقدم قروض لمساعدة الأسر الفقيرة والمرأة المعيله وذلك من خلال إقامة مشروعات

متناهية الصغر بالمنازل وغيرها، ويساعد الشباب أيضا على تقديم دورات تدريبية في مجالات التسويق الإلكتروني، ودراسة الجدوى والدعم الفني بدورة "إبدأ مشروعك" وكثير من السيدات في دورات رائدات الأعمال الصغير.