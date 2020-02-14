غدًا.. افتتاح متحف ضحايا "مذبحة داعش" داخل كنيسة العور في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

يفتتح الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وتوابعها، مساء غد السبت، متحفًا خاصًا بالأقباط الذين قُتلوا على يد تنظيم داعش أثناء تواجدهم بدولة ليبيا، وذلك داخل الكنيسة التي أُنشأت تخليدًا لهم وتحمل اسم "شهداء الإيمان والوطن" بقرية العور، شمال محافظة المنيا.

ويضم المتحف، "بانوراما توثيقية" عن رحلة الضحايا من الخطف إلى الذبح وحتى عودة الأجساد، بالوثائق والصور باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، والجزء الثاني خاص بمزار لهم والذي يضم مقتنياتهم والنعوش التي حملت أجسادهم من ليبيا.

ويفتتح "مطران سمالوط"، أيضًا "نصب تذكاري للضحايا، والذي جرى نحته في مدخل الكنيسة وهو تمثال كبير للسيد المسيح بارتفاع 4 أمتار، وأمامه منحوتة للأقباط الـ21، تُجسد وضعهم أثناء عملية ذبحهم.

يبدأ الاحتفال، في الثالثة بعد الظهر بساحة الكنيسة بموكب كنسي يتقدمه الأسقف والشمامسة وأسر الضحايا، ويُشارك في الاحتفال قيادات تنفيذية ونواب وشخصيات عامة وإعلامية، ويلقي بعدها مطران الإيبارشية كلمة للصحفيين والإعلاميين بشأن المتحف والنصب التذكاري.