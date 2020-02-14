كيف تغير وضع لبنان الاقتصادي بعد 15 عاما على غياب الحريري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (وكالات):

قالت شبكة روسيا اليوم الإخبارية إن لبنان عاش منذ اغتيال رئيس وزرائه رفيق الحريري هزات سياسية واقتصادية، فكيف تغير اقتصاده بعد الحريري الذي اشتهر برده على سؤال: "كم هو حجم ثرواتكم؟ فأجاب مازحا: قبل السؤال أم بعده؟".

ذكرت روسيا اليوم أن الاقتصاد اللبناني حقق نموًا في 2005 سنة اغتيال الحريري بنسبة 2.7%، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي قرابة 21 مليار دولار.

ونشرت الشبكة الإخبارية رسومات بيانية توضح وضع الاقتصاد اللبناني خلال هذه المدة، ما يلي رسم بياني يظهر معدلات نمو الاقتصاد اللبناني منذ العام 2004 وحتى العام 2019:

ويعد العام 2019 الأصعب على الاقتصاد اللبناني، فقد اقترب من حافة الإفلاس بسبب المديونية العامة وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

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وبلغ حجم الدين العام سنة 2019 نحو 120 مليار دولار، وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 152%، والمتوقع أن تصل إلى 180% في 2022.

وفي ما يلي رسم بياني يظهر منحى نمو الدين العام اللبناني منذ 2004 وحتى 2019:

وتتضح درجة الخطورة التي يمر بها لبنان مع تصنيفه في المرتبة الخامسة من حيث البلدان الأكثر مديونية في العالم في 2019.

أما احتياطات لبنان الدولية فقد بلغت في نهاية 2019 وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي نحو 31.5 مليار دولار، بعدما كانت في العام 2005 في نطاق العشرة مليارات.