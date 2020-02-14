روسيا تكذب تركيا بشأن قتلى الجيش السوري في إدلب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

نفى مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا معطيات تركيا عن وقوع خسائر في صفوف الجيش السوري في إدلب.

وقال بيان صادر عن المركز، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، إن "تواصل وزارة الدفاع التركية نشر مزاعم عن خسائر وقعت في صفوف الجيش العربي السوري نتيجة لهجمات القوات التركية العاملة في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وتجدر الإشارة إلى أن الجانب التركي زعم اليوم "القضاء على 63 جنديًا سوريًا".

وتابع البيان أن مثل هذه التصريحات حول قصف القوات الحكومية السورية من قبل وحدات من القوات المسلحة التركية، علاوة على ذلك، سقوط جنود سوريين نتيجة لذلك لا أساس لها وعار من الصحة.

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وأضاف "يلفت مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة الانتباه إلى ضرورة وجود مسؤولية لدى وزارة الدفاع التركية عند تقديم معلومات كاذبة لقيادة البلاد حول الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب. لأن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة لا تسهم إلا في تصعيد الوضع واعتماد قرارات متسرعة لا تلبي المصالح المشتركة لروسيا وتركيا".

وكان الجيش السوري بدأ عمليات عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وتمكن من استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.

لكن الهدنة سرعان ما توقفت نتيجة الهجمات المتكررة التي شنتها جبهة النصرة [التنظيم لإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] ضد مواقع الجيش السوري، ليواصل الجيش بعدها عملياته في المنطقة ويحكم لاحقا السيطرة خلال أقل من شهر، على أكثر من 600 كيلومتر مربع، حسب إعلان القيادة العامة للجيش السوري.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأسبوع الماضي، مقتل خمسة من عسكريها وإصابة خمسة آخرين بقصف مراكز المراقبة التركية في إدلب من قبل الجيش السوري، ولفتت إلى أن العسكريين الأتراك "ردوا على مصدر الهجوم".