إسقاط طائرة مروحية للجيش السوري في ريف حلب الغربي شمالي سوريا

فى حادثة هي الثانية فى أقل من أسبوع، أسقطت اليوم الجمعة طائرة مروحية تابعة للجيش السوري في ريف حلب الغربي شمالي سوريا. وأكد مراسل "روسيا اليوم"، مقتل طاقم المروحية التي سقطت جراء استهدافها بصاروخ محمول على الكتف من قبل عناصر نقطة المراقبة التركية المتمركزة قرب بلدة دارة عزة. المراقبة التركية المتمركزة قرب بلدة دارة عزة. وكان متمردون سوريون مدعومون من تركيا أسقطوا في 11 فبراير طائرة مروحية تابعة للجيش السوري في إدلب بشمال غربي البلاد.

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