المنظمة الدولية للهجرة: 11.5 ألف مهاجر شهريًا من القرن الأفريقى لليمن

كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن حوالي 11 ألفًا و 500 شخص مهاجر كانوا يستقلون السفن من القرن الأفريقى إلى اليمن كل شهر خلال العام الماضي 2019 مما يجعله أكثر طرق الهجرة البحرية ازدحامًا على وجه الأرض.

ذكرت المنظمة - في تقرير لها في جنيف اليوم

الجمعة - أنه في حين عبر أكثر من 138 ألف شخص خليج عدن إلى اليمن العام الماضي فإن عدد من عبروا إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط كان حوالى 110 آلاف شخص فقط.. مشيرة إلى أن حوالى 160 ألف شخص عبروا خليج عدن عام 2018.



أشار التقرير إلى أن مايقرب من 90% من الذين وصلوا إلى اليمن في عام 2019 يعتزمون التوجه نحو المملكة العربية السعودية، موضحا أن حوالي 92% من الوافدين من أثيوبيا و8% من الصومال، لافتًا إلى أن الأوضاع في اليمن لم تمنعهم من المضي في الهجرة غير الشرعية.