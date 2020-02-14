قال رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر محمد عثمان، إن رحلات الخطوط الجوية الإسبانية (أيبيريا) ستعود إلى الأقصر، ابتداءً من شهر أبريل المقبل، وذلك بعد توقف دام 12 عامًا لتتدفق السياحة الإسبانية إلى المدينة الأثرية كسابق عهدها، وفقًا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.
أوضح عثمان، في بيان له اليوم الجمعة، أن مطار الأقصر سيستقبل ابتداءً من أبريل المقبل 4 رحلات أسبوعيًا من الخطوط الجوية الإسبانية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنذلك جاء نتيجة جهود مكثفة من القائمين على صناعة السياحة في مصر والتي نجحت في تحويل وجهات السائحين من الوجهات الأوروبية لمصر.
وأضاف أن تدفقات السياحة الثقافية إلى مصر ظهرت أخيرًا بنسب كبيرة، لافتًا إلى أن التجهيزات لافتتاح المتحف الكبير ستسهم في زخم كبير أيضًا وتدفقات في السياحة الثقافية بشكل أكبر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقف 12 عامًا.. عودة رحلات الخطوط الإسبانية إلى الأقصر أبريل المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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