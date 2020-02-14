برنامج الغذاء العالمى: نواجه صعوبات في توصيل المعونات لشمال غرب سوريا

قالت اليزابيث بيرس، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمى، إن المنظمة الدولية تواجه صعوبات متزايدة للوصول إلى المحتاجين فى شمال غرب سوريا، مشيرة إلى أن البرنامج كان اضطر لإيقاف تقديم المساعدات الغذائية الطارئة لمدة 24 ساعة، الثلاثاء الماضى، جراء تصاعد الأعمال العدائية، لكن المنظمة مستمرة فى عملها حاليًا والشاحنات عادت لتصل بالمساعدات من سوريا مجددًا.

أضافت بيرس أن الغارات الجوية والقتال ـدت إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص 80% منهم من النساء والأطفال ونوهت إلى أن القصف العنيف في مدينة الأتارب خلال الأيام القليلة الماضية ادى الى نزوح أعداد كبيرة من

السكان وقالت المتحدثة ان العائلات تتجه شمالًا نحو مخيمات مكتظة بالفعل بالقرب من الحدود السورية التركية لافتة إلى أن أكثر من 140 ألف سورى تشردوا فى أسبوع واحد بين 2 و 9 فبراير الجاري.وأعربت بيرس عن قلق برنامج الغذاء العالمى البالغ إزاء وضع الأمن الغذائى فى شمال غرب سوريا، محذرة من أن الفارين يواجهون درجات حرارة تصل الى حوالى عشرة درجات مئوية تحت الصفر وبما ينذر بتداعيات كبيرة عليهم، مؤكدة أن برنامج الغذاء العالمى قام منذ أول يناير الماضي بتقديم حصص غذائية جاهزة للطوارئ يمكن تناولها دون طهى لاكثر من 300 ألف نازح وذلك لدعم العائلات اثناء انتقالها من المدن إلى المخيمات بحثًا عن الأمان .فى الصدد ذاته قال بول ديلون المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من ربع مليون شخص نزحوا فى شمال غرب سوريا خلال الأيام الأربعة الماضية.ونقل على لسان المنسق العام للمأوى بالمنظمة الدولية أن أكثر من 80 ألف سورى اضطروا إلى الفرار من العنف فى الأشهر الماضية ينامون تحت الأشجار أو فى المناطق المفتوحة فى الثلج.

وحذر من أن الكثيرين قد يموتون مع استمرار ظروف الشتاء القاسية للغاية بالمنطقة، ولفت إلى أن الوضع يثير واحدة من أشد أزمات المأوى التى واجهها النظام الإنسانى فى العقد الماضى.