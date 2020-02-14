موسكو: البرازيل لا تزال مهتمة بشراء الأسلحة الروسية

قال السفير الروسي لدى البرازيل سيرجي أكوبوف، إن البرازيل لا تزال تُبدي اهتمامًا بشراء الأسلحة الروسية الصنع وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح أكوبوف في تصريح صحفي لوكالة أنباء سبوتنيك اليوم الجمعة "أنه في خضم المشكلات المالية ورغبة القيادة البرازيلية الجديدة بخفض نفقات الميزانية، فإن شراء
وأضاف: "نحن ما زلنا نعتبر البرازيل سوقاً واعدة لبيع أسلحتنا ومعداتنا العسكرية، حيث نتعاون بنجاح مع شركاء برازيليين في تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للمروحيات الروسية القتالية من طراز (مي-35إم)، مشيرا إلى أن الجانب البرازيلي مهتم بشراء أنواع أخرى من الأسلحة روسية الصنع.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه في الأوساط المهنية وفي صفوف الجيش البرازيلي يسود نهج عملي لبناء تعاون عسكري تقني مع الدول الأخرى.
يُذكر أن روسيا والبرازيل تربطهما علاقات صداقة وشراكة طويلة الأمد، بما في ذلك التعاون ضمن إطار مجموعة (بريكس).
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