إصابة هندي ثالث على سفينة "دايموند برينسيس" بفيروس كورونا

ارتفعت حصيلة الحالات المصابة بفيروس "كورونا" من الهنود على متن السفينة السياحية البريطانية المعروفة باسم "دايموند برينسيس" إلى ثلاثة أشخاص، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. الشرق الأوسط. وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن اختبارات الفحوصات الطبية لفيروس كورونا جاءت إيجابية لشخص ثالث هندي على متن السفينة الخاضعة لحجر صحي وراسية قبالة السواحل اليابانية.

وأفادت السفارة الهندية لدى طوكيو بأنها على اتصال مع المصابين الثلاثة وأنهم يرقدون في حالة صحية وصفتها بـ"المستقرة" وفي تحسن. ثالث هندي على متن السفينة الخاضعة لحجر صحي وراسية قبالة السواحل اليابانية.وأفادت السفارة الهندية لدى طوكيو بأنها على اتصال مع المصابين الثلاثة وأنهم يرقدون في حالة صحية وصفتها بـ"المستقرة" وفي تحسن.

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