ألمانيا تعتقل أشخاصاً متهمين بتأسيس تنظيم إرهابي يميني

أعلن الادعاء العام الاتحادي في مقره بمدينة كارلسروه الألمانية، اليوم الجمعة، أنه أصدر أمر اعتقال بحق 13 متهما يشتبه بأنهم أسسوا تنظيما إرهابيا يمينيا.

كانت السلطات الألمانية شنت، في وقت سابق اليوم، حملة أمنية في ولايات عدة للاشتباه في تأسيس هذا التنظيم.

وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن كافة المقبوض عليهم رجال ألمان.

وأوضح الادعاء العام أنه من المقرر عرضهم اليوم أو غدا السبت على قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية، والذي سيقرر ما إذا كان سيقبع كافة المشتبه بهم في السجن الاحتياطي أم سيُجرى إطلاق سراح أحدهم.

ويرجح الادعاء العام أن خمسة يمينيين متطرفين مشتبه بهم أسسوا التنظيم الإرهابي وخططوا لشن هجمات على ساسة وطالبي لجوء لإحداث أوضاع شبيهة بالحرب الأهلية بغرض زعزعة النظام العام والمجتمع في ألمانيا والتغلب عليه.

وبحسب البيانات، تم اعتقال أربعة من الأفراد الخمسة الأعضاء في التنظيم.

وجاء في بيان الادعاء العام أن الداعمين الثمانية المشتبه بهم تعهدوا من جانبهم بدعم التنظيم ماليا أو إمداده بالسلاح أو المشاركة في شن هجمات مستقبلية.

وفتشت قوات خاصة من الشرطة صباح اليوم 13 منزلا ومكتبا للمتهمين المشتبه بهم.

وبحسب البيانات، شملت الحملة ست ولايات هي: بادن-فورتمبرج وراينلاند-بفالتس وبافاريا وسكسونيا السفلى وشمال الراين-ويستفاليا وسكسونيا-أنهالت. وكانت التفتيشات تهدف إلى معرفة ما إذا كان بحوزة المتهمين أسلحة أو مواد أخرى يمكن أن تُستخدم في شن هجمات.