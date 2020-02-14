الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنّ الدفاعات الجويّة السورية تصدّت، أمس الخميس، "لأهداف معادية" فوق سماء العاصمة دمشق، في هجوم أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّه قصف إسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام .

وقالت سانا في نبأ عاجل "وسائط دفاعنا الجوي تتصدّى لأهداف معادية فوق سماء دمشق"، مؤكّدة ورود "أنباء عن إسقاط عدد من الأهداف المعادية".

وفي حين أفاد مراسل وكالة فرانس بس عن سماع دويّ انفجارات في أنحاء دمشق، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ الانفجارات ناجمة عن "قصف إسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام في محيط العاصمة دمشق".

ولم يتّضح في الحال ما إذا كان القصف قد خلّف إصابات بشرية أو أضراراً مادية.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات في سوريا، استهدفت مواقع للجيش السوري .