إهانات غير مسبوقة بين ترامب ومنافسه المحتمل بلومبيرغ

اشتعلت الحرب الكلامية غير مسبوقة الخميس 13 فبراير/شباط 2020، بين الملياردير مايكل بلومبيرغ، الساعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، والرئيس دونالد ترامب الطامح لولاية رئاسية ثانية واستعمل كلاهما عبارات “مهينة” في حق خصمه.

ماذا قال ترامب؟: ترامب صعّد هجومه ضد الرئيس السابق لبلدية نيويورك مايكل بلومبرغ، وسماه «ميني مايك» في إشارة منه إلى قصر قامته، وقال ترامب، في تغريدة على موقع تويتر: «ميني مايك فاشل يملك المال، لكنه لا يجيد النقاش وليس له أي حضور، سترون ذلك». مضيفاً: «ميني مايك كتلة من الطاقة الميتة طولها 1.63 متر، ولا يريد الصعود على منصة المناظرة مع سياسيين محترفين».

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عودة إلى الوراء: الحرب الكلامية بين ترامب وبلومبيرغ ليست جديدة، ففي وقت سابق هاجم ترامب منافسه المحتمل بلومبرغ قائلاً بأنه عنصري، وذلك بإعادة نشره مقطعاً من تسجيل صوتي يعود لعام 2015، يبرر فيه الأخير سياسته للرقابة الأمنية التي أثارت حينها الكثير من الجدل لتركيزها على الأقليات.

رغم أن بلومبيرغ دافع عن هذه السياسة مطولاً، إلا أنه اعتذر عنها في تشرين نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أي قبيل إطلاقه حملته الانتخابية داخل الحزب الديمقراطي.

الانتخابات الأمريكية: يأتي هذا التراشق بعد أن حطم بلومبيرغ جميع أرقام الإشهار القياسية للحملات الانتخابية الرئاسية، إذ أنفق أكثر من 260 مليون دولار. وتضعه جملة استطلاعات الرأي الوطنية في المرتبة الثالثة بين مرشحي الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي، خلف السناتور بيرني ساندرز ونائب الرئيس السابق جو بايدن.