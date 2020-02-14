أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 14/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الأردن: احتجاجات رفضاً لصفقة القرن والغاز الإسرائيلي

نظمت بعد صلاة اليوم الجمعة، فعاليات احتجاجية في العاصمة الأردنية عمّان ومحافظتي عجلون والزرقاء شمال المملكة، للتنديد بصفقة القرن ورفضاً للغاز الاسرائيلي. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصين تصدر تحذير شديد اللهجة لطلابها بسبب فيرس كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم الصينية، اليوم الجمعة، أن سلطات البلاد ستعاقب، بشكل قاس، من يمارس الأنشطة التعليمية غير المتصلة بالإنترنت، أثناء تفشي فيروس كورونا، . أخبار عالمية عاجلة اليوم || للمرة الثانية خلال 3 أيام إسقاط مروحية للجيش السوري

أعلن مصدر عسكري في المعارضة السورية، اليوم الجمعة، عن إسقاط طائرة مروحية تابعة للجيش السوري في ريف حلب الغربي، للمرة الثانية خلال 3 أيام.

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