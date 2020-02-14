كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء الجزائري يقرر وضع إعلامي بارز قيد الحبس المؤقت بتهمة الفساد المالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة بإيداع محمد مقدم وشهرته أنيس رحماني المدير العام لمجمع النهار الإعلامي قيد الحبس المؤقت بتهمة الفساد المالي.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الجمعة، فإن رحماني وجهت إليه تهم الحصول على امتيازات غير مبررة وتكوين واستغلال أرصدة مالية بالخارج.

ويعد مجمع النهار الإعلامي أحد أكبر المجمعات الإعلامية في الجزائر، ويضم قناة تلفزيونية، وموقعا الكترونيا، وصحيفة مطبوعة.