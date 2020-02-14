الصين تصدر تحذير شديد اللهجة لطلابها بسبب فيرس كورونا

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أعلنت وزارة التربية والتعليم الصينية، اليوم الجمعة، أن سلطات البلاد ستعاقب، بشكل قاس، من يمارس الأنشطة التعليمية غير المتصلة بالإنترنت، أثناء تفشي فيروس كورونا، .

وجاء في بيان الوزارة: "وسط تفشي الفيروس يُمنع منعًا باتًا إجراء أي نشاط تعليمي في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، حيث لا يُسمح بتنظيم أي نوع من أعمال التدريب الجماعي، سيواجه أولئك الذين يتجهون عكس التيار عقوبات صارمة وشديدة".

وأضاف البيان بأنه لا ينبغي أن يتجاوز التدريب عبر الإنترنت إطار القوانين ذات الصلة.

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هذا وأجلت معظم المقاطعات الصينية التعليم، حتى أواخر فبراير أو أوائل مارس.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

كما أعلنت، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس" كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 1380 شخصاً، والمصابين إلى 63 ألفا و851 حالة.