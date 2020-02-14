كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني يستعد لإصلاح المشكلات الناشئة مع تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إنه يجب على الحزب الشيوعي الحاكم حل مختلف المشكلات والثغرات ونقاط الضعف التي ظهرت خلال الانتشار الحالي لفيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

ونقلت الصحيفة عن شي قوله في اجتماع للجنة معنية بالإصلاحات العميقة أن ضمان سلامة الناس وصحتهم مهمة ذات قيمة لحكم حزبنا"، قائلًا: إن بكين سوف تتحرك لتحسين التأمين الطبي وأنظمة العلاج للأمراض الرئيسية.

وقد قالت لجنة الصحة بالمقاطعة، اليوم الجمعة، إن عدد قتلى تفشي فيروس كورونا في مقاطعة هوبي الصينية زاد بمعدل 116 حالة مع ارتفاع العدد الإجمالي لحوالي 5000 حالة

ولم تكشف اللجنة عن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس الذي تم تحديده حديثًا، والذي بلغ 1310 يوم الخميس.

من بين القتلى الجدد، كان هناك 88 في العاصمة الإقليمية ووهان، موطن ظهور الفيروس الشبيه بالإنفلونزا في أواخر العام الماضي.

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وقد تم اكتشاف 4823 حالة أخرى في هوبى، مما يجعل العدد الإجمالي في المقاطعة 51986 حالة. كانت أكثر من أربعة أخماس الحالات الجديدة في المقاطعة في ووهان.

وقال آدم كامرادت سكوت، خبير الأمراض المعدية في مركز دراسات الأمن الدولي بجامعة سيدني، إن الأرقام الجديدة لا تشير إلى أن الوباء يقترب من ذروته.

وأضاف "استنادًا إلى الاتجاه الحالي في الحالات المؤكدة، يبدو أن هذا مؤشر واضح على أنه بينما تبذل السلطات الصينية قصارى جهدها لمنع انتشار فيروس كورونا، فإن الإجراءات الصارمة إلى حد ما التي طبقتها حتى الآن كانت قليلة للغاية".

وارتفع العدد اليومي بأكثر من 240 حالة يوم الخميس بعد أن بدأت اللجنة عد الحالات المشخصة من خلال طرق سريرية جديدة.

