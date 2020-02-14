كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الثانية خلال 3 أيام.. إسقاط مروحية للجيش السوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر عسكري في المعارضة السورية، اليوم الجمعة، عن إسقاط طائرة مروحية تابعة للجيش السوري في ريف حلب الغربي، للمرة الثانية خلال 3 أيام.

ويأتي اسقاط المروحية فيما تتواصل العمليات العسكرية في ريف حلب بعد تقدم القوات الحكومية السورية ووصولها الى أطراف مدينة الاتارب جنوب غرب مدينة حلب.

Advertisements

هذا وكانت قد أفادت وكالة "رويترز"، الثلاثاء الماضي، بأن متمردين سوريين مدعومين من تركيا أسقطوا طائرة مروحية تابعة للجيش السوري بشمال غربي البلاد.

ونقلت الوكالة عن قائدين بالمعارضة السورية المسلحة قولهما، إن إسقاط الطائرة المروحية التابعة للجيش السوري في إدلب تم بصاروخ أرض جو أطلقه مسلحون تدعمهم تركيا.

وتتزامن هذه التطورات مع التقدم الكبير الذي أحرزه الجيش السوري في ريف إدلب وسيطرته مؤخرا على مدينة سراقب الاستراتيجية وإخراج المسلحين منها، فضلا عن استعادته مساحات جغرافية تزيد على 600 كيلومتر مربع، وإحكام السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال في الشمال السوري.