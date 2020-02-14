بني ملال.. عشريني “مقرقب” يهاجم سيارة أجرة ويتسبب في بتر جزء من أذن سائقها!

تعرض سائق سيارة أجرة، ليلة أمس الخميس، في بني ملال، لاعتداء، من طرف عشريني، كان في حالة هيجان في منطقة قصر عرافات، ما تسبب للضحية في جروح خطيرة.

وحسب مصادر محلية، فإن الضحية تعرض لاعتداء، وصف بالخطير، ما تسبب في إصابته بجروح على مستوى الأذن، التي بتر جزء صغير منها.

ونقل الضحية على إثر الاعتداء المذكور، على وجه السرعة، إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي في بني ملال.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الضحية توصل بشهادة طبية قدرت نسبة العجز فيها في 30 يوما، في حين تمكن المشتبه فيه من الفرار.

يذكر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في موضوع الاعتداء، لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.