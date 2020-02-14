كأس “الكاف”.. نهضة بركان يوافق على طلب المصري ويتكفل بمصاريف رحلته إلى المغرب

محمد فنكار

وافقت إدارة فريق نهضة بركان على طلب إدارة فريق “المصري البورسعيدي”، باستضافة مبارتي ذهاب وإياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بشروط، مع تحمل مصاريف رحلته وإقامته بالمغرب.

ووضعت إدارة الفريق البركاني شروطا لقبول طلب إدارة نظيرتها المصرية، حيث تسربت مراسلة بين الفريقين، تكشف عن الموافقة على طلب البورسعيدي، بشرط قبوله المقترح من قبل “كاف”، وكذا خوض المبارتين على أرضية ملعب مدينة بركان نظرا لضيق الوقت.

وفي مقابل ذلك، ستتكلف إدارة نهضة بركان بمصاريف رحلة وإقامة الضيف المصري لمدة 10 أيام لـ35 فردا، بما فيها تذاكر الرحلات من القاهرة إلى الدار البيضاء، والرحلات الداخلية من العاصمة الاقتصادية إلى مدينة وجدة قبل السفر إلى بركان لإجراء المبارتين.

ومن المقرر أن تجرى مباراة الذهاب بين الطرفين يوم فاتح مارس بمدينة بور سعيد، على أن تقام مباراة الإياب بمدينة بركان بتاريخ سابع مارس المقبل.