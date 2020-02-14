شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل المعارضة تسقط مروحية للجيش السوري في حلب والان نبدء بالتفاصيل

أسقطت فصائل المعارضة السورية المسلحة طائرة مروحية تابعة للجيش السوري في ريف حلب الغربي اليوم الجمعة . وقال القائد العسكري في الجيش السوري الحر المعارض العميد فاتح حسون " أسقطت فصائل المعارضة طائرة مروحية (ام 24 بين قريتي قبتان الجبل وعنجارة قرب بلدة دارة عزة ،حوالي 20 كم غرب مدينة حلب ، وقتل طاقم الطائرة ".

وأكد العميد حسون " أن الطائرة كانت بمهمة قتالية في ريف حلب الغربي ".

من جهة اخرى ، أقرت مصادر مقربة من الجيش السوري لـ ( د. ب. أ ) بإسقاط طائرة مروحية سورية ومقتل طاقمها بعد استهدافها بصاروخ مضاد للطائرات محمول على الكتف من قبل عناصر نقاط المراقبة التركية المنتشرة قرب بلدة دارة عزة ومقتل طاقم الطائرات ".