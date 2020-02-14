شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل المعارضة تسقط مروحية للجيش السوري في حلب والان نبدء بالتفاصيل
وأكد العميد حسون " أن الطائرة كانت بمهمة قتالية في ريف حلب الغربي ".
من جهة اخرى ، أقرت مصادر مقربة من الجيش السوري لـ ( د. ب. أ ) بإسقاط طائرة مروحية سورية ومقتل طاقمها بعد استهدافها بصاروخ مضاد للطائرات محمول على الكتف من قبل عناصر نقاط المراقبة التركية المنتشرة قرب بلدة دارة عزة ومقتل طاقم الطائرات ".
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