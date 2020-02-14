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فصائل المعارضة تسقط مروحية للجيش السوري في حلب

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أسقطت فصائل المعارضة السورية المسلحة طائرة مروحية تابعة للجيش السوري في ريف حلب الغربي اليوم الجمعة . وقال القائد العسكري في الجيش السوري الحر المعارض العميد فاتح حسون " أسقطت فصائل المعارضة طائرة مروحية (ام 24 بين قريتي قبتان الجبل وعنجارة قرب بلدة دارة عزة ،حوالي 20 كم غرب مدينة حلب ، وقتل طاقم الطائرة ".

وأكد العميد حسون " أن الطائرة كانت بمهمة قتالية في ريف حلب الغربي ".

من جهة اخرى ، أقرت مصادر مقربة من الجيش السوري لـ ( د. ب. أ ) بإسقاط طائرة مروحية سورية ومقتل طاقمها بعد استهدافها بصاروخ مضاد للطائرات محمول على الكتف من قبل عناصر نقاط المراقبة التركية المنتشرة قرب بلدة دارة عزة ومقتل طاقم الطائرات ".

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