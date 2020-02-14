شكرا لقرائتكم خبر عن بوكو حرام تختطف 16 مدنيًا في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

اختطفت ميليشيا بوكو حرام الإرهابية 16 مدنيًا شمال شرقي نيجيريا بينهم نساء وأطفال. وأفادت وكالة أنباء نيجيريا اليوم أن ميليشيا بوكو حرام هاجمت قرى في منطقة بورنو التي زارها الرئيس النيجيري محمد بخاري يوم الأربعاء. يُذكر أن المئات من سكان المنطقة غادروا منازلهم خوفًا من هجمات أخرى يشنها مسلحو التنظيم الإرهابي. ولقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم في أعمال عنف واسعة النطاق نفذتها الميليشيا الإرهابية في نيجيريا منذ عام 2009 راح ضحيتها أبرياء.

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