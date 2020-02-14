بغداد والكويت يبحثان متابعة مخرجات والتزامات مؤتمر اعادة إعمار العراق

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الجمعة، مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح متابعة مخرجات والتزامات مؤتمر اعادة إعمار العراق.
وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحكيم التقى، اليوم، الصباح على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الدولي".
وأضاف أن "الجانبين بحثا سبل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي ولاسيما في الجانب الأمني".
وأوضح البيان، أن "الجانبين بحثا أيضاً أهمية تطوير التعاون في مجال التجارة والاستثمار، وتشجيع المستثمرين الكويتيين على الاستثمار في العراق وخصوصاً متابعة مخرجات والتزامات مؤتمر اعادة إعمار العراق، وتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي بالإضافة الى العمل تصفير كافة النقاط الخلافية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين".
من جانبه، أعرب الحكيم عن اهتمام العراق بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين.
وأضاف أن "الجانبين بحثا سبل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي ولاسيما في الجانب الأمني".
وأوضح البيان، أن "الجانبين بحثا أيضاً أهمية تطوير التعاون في مجال التجارة والاستثمار، وتشجيع المستثمرين الكويتيين على الاستثمار في العراق وخصوصاً متابعة مخرجات والتزامات مؤتمر اعادة إعمار العراق، وتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي بالإضافة الى العمل تصفير كافة النقاط الخلافية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين".
من جانبه، أعرب الحكيم عن اهتمام العراق بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين.
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