صحة الكرخ تعلن مغادرة أول عائلة من المستشفى المخصصة للوافدين من الصين

وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تمت مغادرة اول عائلة مؤلفة من خمسة افراد من الوافدين من مدينة ووهان الصينية، من مستشفى الفرات العام، بعد ان حلوا علينا ضيوفا كراما لمدة إسبوعين وحالتهم الصحية جيدة جداً".وأضاف أن "العائلة لم تظهر عليهم أية علامة من اي مرض لا سريرياً ولا مختبرياً"، مبيناً أنه "تم التعامل معهم وفقاً للوائح منظمة الصحة العالمية".

وكان مدير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد نازك الفتلاوي قد كشف بتاريخ (05 شباط 2020) عن احتجاز 14 عراقياً بسبب فايروس "كورونا".