أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ جاسب الحجامي، الجمعة، عن مغادرة أول عائلة من مستشفى الفرات العام المخصصة للوافدين من مدينة ووهان.
وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تمت مغادرة اول عائلة مؤلفة من خمسة افراد من الوافدين من مدينة ووهان الصينية، من مستشفى الفرات العام، بعد ان حلوا علينا ضيوفا كراما لمدة إسبوعين وحالتهم الصحية جيدة جداً".
وأضاف أن "العائلة لم تظهر عليهم أية علامة من اي مرض لا سريرياً ولا مختبرياً"، مبيناً أنه "تم التعامل معهم وفقاً للوائح منظمة الصحة العالمية".
وأضاف أن "العائلة لم تظهر عليهم أية علامة من اي مرض لا سريرياً ولا مختبرياً"، مبيناً أنه "تم التعامل معهم وفقاً للوائح منظمة الصحة العالمية".
وكان مدير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد نازك الفتلاوي قد كشف بتاريخ (05 شباط 2020) عن احتجاز 14 عراقياً بسبب فايروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تعلن مغادرة أول عائلة من المستشفى المخصصة للوافدين من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.